МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Сбербанк рекомендует отказаться сейчас от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств, говорится в сообщении кредитной организации. Эксперт объяснил, чем грозит приобретение нелицензионного зарубежного ПО

"В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры", — пишет банк.

"Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода", — добавили в Сбербанке.

Однако при острой необходимости использования программного обеспечения обязательно стоит проверять все скачанные файлы антивирусом, а при использовании чужого исходного кода в своих программах необходимо проводить ручную или автоматизированную проверку, в том числе, текста исходного кода, подчеркнули в банке.