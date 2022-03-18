МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не исключил блокировку YouTube в ближайшее время на фоне ситуации в информационном пространстве. Россия создает свой аналог Instagram

Ранее 18 марта источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил РИА Новости, что ведомство должно было заблокировать YouTube в России еще на прошлой неделе, но решение могли отложить из-за блокировки Instagram.

По этой причине ограничение доступа к видеохостингу можно ожидать в ближайшие дни, возможно, уже сегодня.

"Это (блокировка YouTube) возможно на фоне ситуации в информационном пространстве", — сказал РИА Новости Боярский.

Роскомнадзор 11 марта по требованию генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении некоторых россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.