МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Информация о "продаже рекламы" VK британскому правительству, направленной на продвижение позиции страны по Украине в социальной сети "ВКонтакте", не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании. Великобритания покупала рекламу в российской соцсети "ВКонтакте"

Ранее в воскресенье появилась информация о том, что британские власти ради продвижения среди россиян своей позиции по Украине покупали рекламу в принадлежащей VK социальной сети "ВКонтакте", об этом сообщила газета Sunday Telegraph.

"Указанная информация не соответствует действительности. Продвижение на наших рекламных платформах проходит обязательную модерацию. На ресурсах VK и в рекламной сети может быть показана только та реклама, которая соответствует правилам VK и законодательству РФ", — говорится в сообщении.