МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы в понедельник отказался отложить рассмотрение иска о запрете деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) в России из-за экстремистской деятельности. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Об отложении просили адвокаты, представляющие интересы IT-гиганта. Клишас обвинил Meta в экстремизме

"Мы узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться. А затем получили еще 96 страниц пояснений от Роскомнадзора. Никто не успел бы подготовиться в такие сроки", — отметила адвокат. По ее мнению, такой темп лишает ответчика "справедливых процессуальных гарантий".

Также они настаивали на том, что российский суд не вправе рассматривать иск против Meta, только суд по месту регистрации — в США, заявила представительница компании в понедельник в Тверском суде Москвы.

"Просим прекратить производства по делу: у суда нет полномочий для его рассмотрения, Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации", — заявила адвокат.

Отмечается, что ФСБ и Роскомнадзор поддержали иск Генпрокуратуры о запрете деятельности Meta в России из-за экстремистской деятельности. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

"Политика Meta направлена против интересов Российской Федерации и ее граждан, в том числе военнослужащих", — заявил представитель ФСБ.

Он также выдвинул предложение в случае запрета исполнять решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу.

В свою очередь, представитель Роскомпандзора также указала на "многочисленные нарушения" и отказ компании удалять запрещенный в России контент.

Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".

После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".

А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

При этом, как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, меры против Meta не коснутся WhatsApp. По его словам, дело в том, что "это средство коммуникации, а не источник размещения", поэтому один из самых популярных в России мессенджеров продолжит работу.