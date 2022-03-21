МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Финансовые связи американского предпринимателя Илона Маска с Китаем вызывают обеспокоенность чиновников в Вашингтоне, в том числе у некоторых законодателей. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Подобные опасения, как свидетельствует газета, связаны с тем, что Китай может получить доступ к секретной информации, которой владеет принадлежащая Маску компания Space Exploration Technologies Corp., в том числе через иностранных поставщиков SpaceX, которые могут быть связаны с Пекином.

"Некоторых законодателей также беспокоит "отсутствие четких границ" между SpaceX и основанным Маском автопроизводителем Tesla, который ведет развернутую деятельность в Китае", — отмечает Wall Street Journal.

Член комитета палаты представителей США по разведке, республиканец Крис Стюарт требует проведения конфиденциальных брифингов с официальными лицами из американских ведомств, в том числе Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Их основной целью будет попытка определить, имеет ли китайское правительство какие-либо прямые или косвенные связи со SpaceX. Издание пишет, что Стюарт, помимо прочего, стремится выяснить, инвестировали ли какие-либо компании, связанные с Китаем, в SpaceX, акции которой не торгуются на бирже.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.