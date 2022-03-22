МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские СМИ должны маркировать компанию Meta* как запрещенную на территории РФ организацию, демонстрация логотипа компании не допускается, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Эксперт объяснил, почему в России снизилась скорость домашнего интернета

"Согласно ст. 4 Закона РФ "О средствах массовой информации" при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что ее деятельность на территории России запрещена", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень.

"Также не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc.* и принадлежащих ей социальных сетей Facebook** и Instagram**", — добавляется в сообщении.

Ведомство также указало, что в соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta* как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности.

Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook** и Instagram** за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.

* Запрещенная в России организация

** Соцсеть, признанная в России экстремистской