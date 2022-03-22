МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Любое взаимодействие с запрещенными в России Instagram* и Facebook* может быть признано экстремистским, поэтому пользователям данных социальных сетей стоит быть настороже, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. США осудили признание Meta* экстремистской организацией в России

Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом, по словам прокурора, выступавшего в суде, их пользователей не будут наказывать за обход блокировок в России.

"Настороженность заключается в том, что если используете (Instagram* и Facebook* — ред.), то надо быть готовым к тому, что могут быть какие-то последствия, хоть и обещали, что их и не будет пока, но теоретически это возможно… Соцсети признаны экстремистскими, и Instagram*, и Facebook*. Соответственно, любое взаимодействие с этими площадками может быть признано экстремистским", — сказал Зыков.

По его словам, это может распространяться на переписку в социальной сети, покупку в ней рекламы или инвестиций в акции компании Meta**, которой принадлежат социальные сети.

"Надо быть осторожнее, потому что непонятно, как потом все это развернется", — подытожил Зыков.

Ранее Meta Platforms** в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta** экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

Вице-президент Meta** Ник Клегг** позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta** "не потерпит русофобии".

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram* недоступен с российских IP-адресов.

До этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.





* Соцсеть, признанная в России экстремистской

** Запрещенная в России организация