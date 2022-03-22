МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Интернет-трафик россиян существенно перераспределился: так, посещаемость торрент-трекеров за вторую неделю марта выросла на 21% по сравнению с декабрем 2021 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на внутренние данные по росту трафика на сетях связи одного из крупнейших операторов. Эксперт предупредил о рисках использования Facebook* и Instagram*

Пользователи зарубежных игровых ресурсов и Netflix, которые больше не доступны в стране, скачивают на торрентах контент, который не могут предоставить отечественные площадки, говорят эксперты.

По данным издания, трафик с платформ цифровой дистрибуции видеоигр снизился почти на 30%, а у VK — вырос на 95%. Трафик видеоплатформы RuTube не показал роста за первую половину марта, следует из данных оператора, на которые ссылается издание. Трафик Facebook* и Instagram* (запрещены в России как экстремистские) после блокировки упал более чем на 70%.

В МТС, "Вымпелкоме" и "Мегафоне" отказались от комментариев, а представитель RuTube не согласился с этими оценками. По его словам, в марте рост медиапоказателей платформы "был беспрецедентным", а количество загружаемого контента выросло почти в 14 раз по сравнению с результатом февраля. В VK не ответили на запрос газеты.

Часть зарубежных сервисов ушла из России, но потребность в контенте у людей не исчезла, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. "Не весь контент могут предоставить отечественные площадки, к тому же на торрент-трекерах можно найти и пиратский софт", — прокомментировал он.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики и основатель LiveInternet Герман Клименко в свою очередь считает, что рост трафика на торренты мог быть связан в том числе с DDoS-атаками, которые с начала спецоперации на Украине идут на все российские сайты. По его данным, 6–7 марта трафик на сайт RuTracker вырос на 40%, а сейчас он на 20% выше февральских показателей.

Представитель RuTracker заявил газете, что платформа наблюдала массовую регистрацию аккаунтов в основном с китайских IP адресов, многократно превышающую норму. "В качестве е-мейлов указывались в том числе и российские сервера, но по всем признакам сгенерированные автоматически", — отметил он.

Чтоб нормализовать работу форума, RuTracker запретил доступ с китайских IP адресов и временно — с российских. "Также мы временно запретили регистрацию пользователей вообще, а для вновь зарегистрированных ввели "период молчания" в течение месяца", — добавили в компании.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской