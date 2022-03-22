ТОКИО, 22 мар — ПРАЙМ. Японская корпорация NEC объявила о приостановке приема новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России. Магазины Uniqlo приостановили работу в Москве

"Во исполнение требований правительства Японии NEC Group приостанавливает прием новых заказов, поставки, а также инвестиции в продукцию и сервисы в России", — говорится в сообщении компании.

Японская корпорация также сообщила, что намерена пожертвовать 500 тысяч евро через Всемирную продовольственную программу в целях гуманитарной поддержки людей, вынужденно покинувших Украину.