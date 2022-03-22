2022-03-22T11:18:00+03:00
2022-03-22T11:23:43+03:00
2022-03-22T11:18:00+03:00
2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220322/836457173.html
Японский NEC останавливает новые заказы, поставки и инвестиции в Россию
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Японская корпорация NEC объявила о приостановке приема новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России. "Во исполнение требований правительства Японии... ПРАЙМ, 22.03.2022
ит-бизнес, бизнес, экономика, технологии, новости, nec, санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/32/832433233.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/32/832433233.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/32/832433232.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/32/832433232.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/32/832433226.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/32/832433226.jpg
https://1prime.ru/business/20220321/836445306.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 22 мар — ПРАЙМ. Японская корпорация NEC объявила о приостановке приема новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России.
"Во исполнение требований правительства Японии NEC Group приостанавливает прием новых заказов, поставки, а также инвестиции в продукцию и сервисы в России", — говорится в сообщении компании.
Японская корпорация также сообщила, что намерена пожертвовать 500 тысяч евро через Всемирную продовольственную программу в целях гуманитарной поддержки людей, вынужденно покинувших Украину.