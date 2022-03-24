МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В России подскочил спрос на камеры видеонаблюдения. Он вырос в 1,5-2 раза: граждане начали скупать их из опасения роста числа краж в период экономической неопределенности. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на участников рынка.

По информации издания, в "Мегафоне" сообщили о росте продаж IP-камер в рознице с 1 по 20 марта на 128 % в количественном и на 103 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом февраля. В МТС зафиксировали увеличение спроса на отдельные виды домашних видеокамер в марте по сравнению с январем в 1,5 раза. Мошенники начали использовать в России новые схемы

Сотрудник одного из крупных российских операторов связал рост спроса на такую технику с увеличением базовой потребности обеспечения безопасности. Такое же мнение в беседе с изданием выразил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В компании Ozon растущий спрос на видеокамеры связали с наступающим дачным сезоном и желанием россиян быть в курсе происходящего в своих квартирах.

Кусков также отметил, что усилить безопасность сейчас стремится и бизнес, которому камеры необходимы для пресечения воровства в торговых залах и на складах, а также государственные и муниципальные власти в рамках программ по усилению безопасности на улицах, во дворах, в подъездах. Он считает, что цены на камеры видеонаблюдения вырастут не так сильно, как на другую технику, поскольку такие устройства разрабатываются в России, а собираются в Китае.

"В сложной экономической ситуации спрос на средства личной физической безопасности и безопасности бизнеса предсказуемо растет, поэтому можно предположить, что продажи камер видеонаблюдения будут увеличиваться и дальше", отметил гендиректор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов.

По мнению адвоката Amulex.ru Дмитрия Томко, "любой кризис активизирует действия "лихих людей" в той или иной мере — бытовая аппаратура видеонаблюдения может помочь защититься от правонарушителей-любителей, но сами по себе такие камеры малоэффективны".