МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Иностранные стриминговые и облачные сервисы в России могут обязать платить за трафик, направленный на абонентов российских операторов. Об этом сообщает газета "Коммерсант". СМИ: уход европейских фирм из России опасен для них самих

"Несмотря на уход значительной части иностранных стриминговых и облачных сервисов из России, правительство обсуждает введение платежа за трафик оставшихся в пользу российских операторов связи… Минцифры обсуждает с правительством дополнительные меры поддержки операторов связи, следует из перечня отраслевых предложений, направленных в аппарат правительства 1 марта. В частности, министерство предлагает ввести "услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний. Для этого планируется подготовить специальный закон", — сообщает издание.

Газета отмечает, что в Минцифры отказались от комментариев.

Отмечается, что эта инициатива входила в план мероприятий по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в РФ. Так, предлагалось ввести для зарубежных ОТТ-компаний платеж за трафик, который они направляют на абонентов российских операторов.

В издании добавляют, что идею обязать зарубежные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания уже предлагал "Ростелеком". Речь шла в первую очередь о трафике Google, Amazon, Facebook (соцсеть и владеющая ее Meta признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Apple, Microsoft.