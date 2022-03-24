МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на большинство видов гаджетов могут вырасти из-за прекращения поставок с Украины газа неона, используемого в производстве чипов для техники, при этом ее производители способны сохранить старые цены за счёт уменьшения собственной прибыли. Об этом рассказал РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников. Эксперт назвал самый действенный способ экономии электроэнергии

Ранее два ведущих украинских поставщика неона — "Ингаз" и "Криоин" — на долю которых приходится около половины мировых поставок газа, прекратили свою деятельность, об этом сообщило агентство Рейтер. По словам Половникова, это приведёт к росту цены на чипы, что, в свою очередь, отразиться на себестоимости техники, в которой они используются.

Полковников напомнил, что ценообразование скачет от себестоимости. Себестоимость, разумеется, повысится. Однако это не ведет за собой автоматическое повышение розничной цены. "Цена на технику может вырасти, но все будет зависеть от того, какую мину при такой игре захотят сохранять компании, так как они могут не повышать цены за счёт снижения прибыли", — добавил он.

По его словам, себестоимость вырастет у всей техники, в которой стоят чипы Apple, AMD, Intel, Qualcomm и MediaTek. Незатронутыми останутся только производители из Южной Кореи, в которой налажено собственное производство газа.