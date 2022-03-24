МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекс.Еды" смогут отслеживать накопленные сервисом данные и удалять их, сообщил в блоге компании руководитель "Яндекс.Еды" Роман Маресов. "Яндекс.Еде" грозит штраф за утечку данных о клиентах

Согласно сообщению, "Яндекс" в ближайшее время подключит "Яндекс.Еду" к инструменту для управления данными, запущенному в прошлом году. "С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда", — рассказал Маресов.

Такое решение связано со стремлением компании обеспечить безопасность личных данных своих клиентов после того, как в начале марта в результате недобросовестных действий сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" в интернет утекли телефоны клиентов сервиса и информация об их заказах: имена, адреса, номера телефонов, а также даты и время заказов.

Маресов отметил, что сервис свел к минимуму количество сотрудников, имеющих доступ к приватным данным, и начал переносить информацию в более защищенное хранилище.