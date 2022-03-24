МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Федеральное ведомство юстиции Германии официально опубликовало публичное уведомление компании Telegram FZ-LLC, управляющей одноименным мессенджером, о начатых против фирмы делах, по которым ей грозят штрафы.

Мессенджеру Telegram в Германии грозит штраф в 55 миллионов евро по двум текущим делам. Речь идет о нарушениях законодательства о противодействии разжиганию ненависти и травле в соцсетях, которые предполагают, что компания-оператор социальной сети должна наладить "эффективный и прозрачный" механизм для реагирования на жалобы о незаконном контенте, а также назначить в стране представителя, с которым немецкие ведомства могли бы поддерживать контакт.

Два уведомления по нарушению этих двух требований законодательства ФРГ обнародованы в Федеральном вестнике. Ранее немецкие власти пытались передать эти уведомления, используя механизм правовой помощи с властями ОАЭ, где находится центральный офис Telegram FZ-LLC. Эти попытки не принесли результата, об этом неоднократно говорили власти ФРГ и отмечали, что могут прибегнуть к механизму публичного уведомления.

"Публичное уведомление осуществляется через публикацию в Федеральном вестнике. Письменное уведомление считается доставленным (ответчику по делу), когда с момента публикации проходит две недели. После этого наступает срок заслушиваний (показаний ответчика), по истечении которого могут грозить правовые последствия", — говорится в документе.

При этом ответчик должен самостоятельно ознакомиться и забрать полный текст уведомлений только в Федеральном ведомстве юстиции, которое расположено в Бонне.

Как уточняет издание Spiegel, срок, в течение которого Telegram должен дать ответ, составляет две недели. Таким образом, правовые последствия, в том числе штрафы, могут последовать спустя четыре недели с момента публикации уведомления, то есть с 20 апреля, если Telegram не ответит на претензии немецких властей.