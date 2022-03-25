МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Для улучшения сотового сигнала можно использовать домашний WiFi роутер или публичную точку доступа WiFi. Об этом рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайна" Алексей Верещагин. Россиянам объяснили, из-за чего могут подскочить цены на гаджеты

"Международные разработчики (GSMA, 3GPP, ETSI и другие) создали стандарт сотовой связи, при соблюдении которого и наличии у оператора специального IMS-сервера сотовый телефон, поддерживающий WiFi, может совершать и принимать голосовые вызовы на частотах WiFi. При этом вместо классической базовой станции сотовой связи он использует ближайшую точку доступа WiFi", — объяснил Верещагин. Такая технология называется VoWiFi.

Беспроводное звено голосового вызова сотовой сети фактически подменяется радиосигналом WiFi. Далее этот вызов коммутируется уже через оставшиеся проводные системы оператора. Как отмечает эксперт, использоваться может как домашний или офисный WiFi роутер, так и публичная точка доступа, если абонент в ней авторизован.

По мнению Верещагина, к главным достоинствам технологии можно отнести доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где WiFi имеет высокое проникновение и достаточную величину интернет-канала, а доступность сотовой сети хуже. Кроме того, в роуминге абонент сможет звонить через WiFi по тарифам домашней сети. Эксперт объяснил, что делать с просроченными картами Visa и MasterСard

Для того, чтобы звонки по VoWifi стали доступны абоненту, необходимо иметь телефон с поддержкой как WiFi, так и технологии VoWiFi, самостоятельно включить функцию голосовых вызовов по WiFi в меню телефона и находиться в зоне покрытия WiFi сети и при этом плохой доступности сотовых сетей. Большинство телефонов отображают на экране, что аппарат зарегистрирован в VoWiFi, WiFiCall (возможны и другие варианты подобного оповещения) как до вызова, так и во время звонка.