Эксперт Пащенко: мошенники собирают в соцсетях материалы для атак с применением социальной инженерии
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Мошенники часто собирают в соцсетях личную информацию о потенциальных жертвах, чтобы проводить атаки с использованием так называемой социальной инженерии, рассказал в беседе с радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
По его словам, если мошенники захотят подобрать к вам ключ, то любая фотография про ваше хобби, про ваши места отдыха станет для них важным инструментом.
"Вы выложили фотографию с лошадью — вам может написать мошенник и предложить покататься на лошади в два раза дешевле, и вы перейдете на фишинговый сайт. Вы рассказали, что любите ходить в кафе и рестораны, — вам придет фейковое предложение купить бонусную карту со скидкой 50%. Выставляя фотографии, сделанные в отпуске, вы привлекаете внимание воров-домушников", — отметил эксперт.
Также он подчеркнул, что в соцсетях ни в коем случае нельзя размещать фотографии документов.
"По фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда вы улетали, где вы были, и уже будет готов комплект психологических инструментов, ключей, с которыми можно вас атаковать", — пояснил эксперт.
Также он не советует размещать фотографии детей, поскольку злоумышленники могут выставлять их на различных ресурсах и собирать под них деньги, утверждая, что ребенок болен.
Пащенко считает, что обезопасить себя можно, лишь закрыв в соцсети свой профиль и сделав его доступным только для друзей.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220326/836505285.html