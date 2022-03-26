МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Мошенники часто собирают в соцсетях личную информацию о потенциальных жертвах, чтобы проводить атаки с использованием так называемой социальной инженерии, рассказал в беседе с радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко. Мошенники начали использовать в России новые схемы

По его словам, если мошенники захотят подобрать к вам ключ, то любая фотография про ваше хобби, про ваши места отдыха станет для них важным инструментом.

"Вы выложили фотографию с лошадью — вам может написать мошенник и предложить покататься на лошади в два раза дешевле, и вы перейдете на фишинговый сайт. Вы рассказали, что любите ходить в кафе и рестораны, — вам придет фейковое предложение купить бонусную карту со скидкой 50%. Выставляя фотографии, сделанные в отпуске, вы привлекаете внимание воров-домушников", — отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что в соцсетях ни в коем случае нельзя размещать фотографии документов.

"По фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда вы улетали, где вы были, и уже будет готов комплект психологических инструментов, ключей, с которыми можно вас атаковать", — пояснил эксперт.

Также он не советует размещать фотографии детей, поскольку злоумышленники могут выставлять их на различных ресурсах и собирать под них деньги, утверждая, что ребенок болен.

Пащенко считает, что обезопасить себя можно, лишь закрыв в соцсети свой профиль и сделав его доступным только для друзей.