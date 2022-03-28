МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Независимый спутниковый интернет в России будет создан к 2025 году, заявил телеканалу "Звезда" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Рогозин заявил, что "Роскосмос" будет заключать контракты в рублях

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить широкополосным доступом в интернет прежде всего свою собственную территорию — для обретения суверенитета в этом вопросе, и добавил, что спутниковый интернет также необходим для всесезонной работы Северного морского пути. В связи с этим требуется обеспечить инфракрасную и радиолокационную системы наблюдения из космоса.

Глава госкорпорации отметил, что для функционирования устойчивой связи нужно вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре аппарата системы связи "Экспресс-РВ", которые на сегодня уже разрабатываются, и к 2025 году планируется развертывание полноценной системы.

Также Рогозин сообщил, что сейчас изготавливаются спутники новой российской космической группировки "Скиф". Первый аппарат войдет в строй в ноябре 2022 года.