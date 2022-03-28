МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT полагает, что в текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи хватит на полгода, а сбои в их работе могут начаться уже летом, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения комиссии. СМИ: Tetra Pak временно сократит ассортимент пищевой упаковки в России

Документ подготовлен по итогам заседания комиссии 21 марта, его планируется направить в правительство, следует из сообщения на сайте комиссии. По данным издания, согласно документу стоимость телеком-оборудования в России уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%. При текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на 4-6 месяцев. Таким образом, риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа, прогнозируют операторы.

По данным "Коммерсанта", чтобы поддержать компании, комиссия РСПП предлагает помимо уже одобренных мер снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли.

В Минцифры же, отмечает издание, причин для сбоев в сетях не видят, подчеркивая, что их работа зависит не только от господдержки. "Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки. Важно понимать, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий", — говорится в заявлении Минцифры для "Ъ".

В ситуации, когда у операторов возникли сложности с поставками зарубежного оборудования, предложенные РСПП меры позволят внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы сетей связи, прокомментировали "Коммерсанту" в "Мегафоне". Для продолжения цифровизации нужна устойчивая работа инфраструктуры связи, поэтому меры государственной поддержки важны для всей отрасли, отметили в "Ростелекоме".