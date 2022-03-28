МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минцифры России в рамках антикризисной программы поддержки телеком отрасли освободило операторов мобильной связи от необходимости расширять покрытие LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью жителей более тысячи человек, сообщает ведомство. СМИ: российские операторы связи ждут сбоев уже этим летом

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках антикризисной программы поддержки телеком-операторов до конца 2022 года вводит мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек", — говорится в сообщении.

Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).