МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Группа хакеров Anonymous опубликовала якобы украденные у Банка России "секреты": ими оказались доступные на сайте регулятора отчетности кредитных организаций и открытая статистика по финансовым потокам и различным отраслям экономики, следует из анализа РИА Новости опубликованных данных. Патрушев рассказал о стремлении США получить выгоды за счет Европы

Хакеры на прошлой неделе в Twitter заявили об успешном взломе базы данных Центрального банка России. Тогда утверждалось, что более 35 тысяч секретных файлов будут опубликованы в течение 48 часов. Банк России позже опроверг взлом своих информационных систем. Однако в пятницу вечером группа выполнила свою угрозу, опубликовав "утечку данных из ЦБ РФ на 28 гигабайтов". РИА Новости разбиралось, есть ли там экономические "секреты" России.

Всего группа опубликовала 10 папок с документами. Согласно анализу агентства, большинство файлов за некоторыми исключениями содержат старую информацию до 2018 года. Файлы представлены на английском и русском языках. Все изученные агентством документы из опубликованного архива есть в открытом доступе на сайте ЦБ.

Большая часть опубликованных документов – это финансовые отчетности банков, при этом некоторые кредитные организации, чьи отчеты находятся в архиве, уже потеряли лицензию. Также встречаются аудиторские заключения и различные пояснения к отчетностям, которые обычно "подшиваются" к финальному варианту документа. Документы в названии имеют от одной до четырех цифр, которые чаще всего обозначают регистрационный номер банка-владельца файла. Эту информацию можно получить на сайтах самих кредитных организаций и на страницах банков на сайте ЦБ.

Базы также содержат файлы в виде таблиц с различными формами отчетности банков по РСБУ, которые публиковались в открытом доступе до решения ЦБ "закрыть" их, начиная с информации за февраль. Однако на сайте регулятора по-прежнему доступны эти отчетности кредитных организаций на 1 февраля. Есть в опубликованной базе и устаревшие данные с владельцами банков – самые актуальные файлы датированы осенью 2018 года. При этом ЦБ в марте 2022 года скрыл информацию о владельцах финансовых организаций. Также встречаются различные реестры финансовых организаций и информационные сообщения регулятора.

В базах достаточно много документов с экономической статистикой за разные временные промежутки. Здесь есть данные о международных резервах, трансграничных денежных переводах, прямых иностранных инвестициях, платежном балансе, экспортно-импортных операциях и так далее. Самые "свежие" документы из этой группы датируются 1 октября 2021 года. Названия документов содержат сокращенное название финансового показателя и дату. Данная информация для изучения в более систематизированном виде доступна на сайте ЦБ в разделе "статистика" на русском и английском языках.

Часть документов формата "txt" содержит HTML-коды, которые используются для оформления сайтов. Вероятно, эти файлы были получены при копировании открытых кодов разработки сайта, однако установить, какой это сайт, не представляется возможным. Также есть несколько картинок: чаще всего это скриншоты отдельных фрагментов сайта ЦБ – цифры, названия документов или кусочки интерактивного представления статистических данных.