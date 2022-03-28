МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минцифры РФ рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов, говорится в письме операторам, копия которого есть у РИА Новости.

"В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объёмы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объёмов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы", — говорится в письме.

Уточняется, что рекомендации даны для "надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи" и призваны обеспечить равномерную нагрузку на сеть.

В то же время в Минцифры уточнили, что "в условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей". "Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг", — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале Минцифры.

Среди адресатов письма "Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" ("Билайн"), "Мобильные ТелеСистемы", "Т2 Мобайл".

В "Мегафоне" назвали рекомендацию Минцифры "рациональной и своевременной" в условиях сложностей с поставками оборудования, которые могут привести к понижению качества услуг связи. В МТС добавляют, что это решение "позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета". Оператор Tele2 отмечает, что безлимитные тарифы мало востребованы у его клиентов, и "при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть", цитирует комментарии операторов пресс-служба Минцифры.