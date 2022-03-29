МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. АНО "Цифровые платформы" разрабатывает аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore, его запуск запланирован на 9 мая, сообщил РИА Новости директор по проектам организации Владимир Зыков. Apple сокращает производство iPhone и AirPods

"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", — сказал Зыков.

Он уточнил, что NashStore — это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.

"Сейчас с АНО "Цифровые платформы" по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний, и все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru", — добавил Зыков.

По его словам, команда "Цифровых платформ" работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами "Мир". Планируемая дата запуска магазина приложений NashStore — 9 мая.