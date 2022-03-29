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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220329/836535145.html
В Минцифры рассказали, что тарифы на связь не будут расти выше инфляции
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https://россиясегодня.рф
. Минцифры России совместно Федеральной антимонопольной службой будут контролировать цены на сотовую связь, тарифы не будут расти выше инфляции, сообщает министерство. "Минцифры... ПРАЙМ, 29.03.2022
телеком, технологии, новости, сотовая связь, тарифы, минцифры, фас
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минцифры России совместно Федеральной антимонопольной службой будут контролировать цены на сотовую связь, тарифы не будут расти выше инфляции, сообщает министерство.
"Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен. Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что цена на сотовую связь в России одна из самых низких в мире.