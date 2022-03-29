МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минцифры России совместно Федеральной антимонопольной службой будут контролировать цены на сотовую связь, тарифы не будут расти выше инфляции, сообщает министерство.

"Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен. Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что цена на сотовую связь в России одна из самых низких в мире.