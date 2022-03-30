ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Российская компания "Яндекс" уволила более 20 сотрудников в США из команды, занимавшейся робототехникой и беспилотными автомобилями, сообщает портал Verge. "Яндекс.Маркет" запустил сервис, позволяющий оформлять покупки на юрлицо

"Шестеро водителей, размещенных в Энн-Арбор, были уволены, подтвердили в компании… Вдобавок к этому, "Яндекс" уволил 21 сотрудника в Аризоне и Огайо, они выполняли роль поддержки для разрабатываемых роботов-доставщиков", — сообщает портал.

В начале марта компания сообщала, что приостановила дорожные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор, штат Мичиган, а роботы-доставщики из кампусов университетов будут перевезены в другие локации.

Компания в июле 2021 года заключила соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub, согласно которому автономные роботы-курьеры стали доставлять заказы на территории университетских кампусов в США.

В августе 2020 года "Яндекс" запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган.