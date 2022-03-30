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2022
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Путин запретил госзакупки иностранного ПО на критической инфраструктуре
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. ПУТИН С 31 МАРТА ЗАПРЕТИЛ ГОСЗАКУПКИ ИНОСТРАННОГО ПО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ — УКАЗ ПУТИН С 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА ЗАПРЕТИЛ ГОСОРГАНАМ И... ПРАЙМ, 30.03.2022
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ПУТИН С 31 МАРТА ЗАПРЕТИЛ ГОСЗАКУПКИ ИНОСТРАННОГО ПО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ — УКАЗ
ПУТИН С 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА ЗАПРЕТИЛ ГОСОРГАНАМ И ДРУГИМ ГОСЗАКАЗЧИКАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНОСТРАННОЕ ПО НА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ — УКАЗ
Новость дополняется