МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ПУТИН С 31 МАРТА ЗАПРЕТИЛ ГОСЗАКУПКИ ИНОСТРАННОГО ПО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ — УКАЗ

ПУТИН С 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА ЗАПРЕТИЛ ГОСОРГАНАМ И ДРУГИМ ГОСЗАКАЗЧИКАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНОСТРАННОЕ ПО НА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ — УКАЗ

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