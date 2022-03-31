МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Средняя рыночная зарплата системного архитектора в Москве составляет 320 тысяч рублей, при этом его максимальный заработок достигает 600 тысяч в месяц — сопоставимыми цифрами могут похвастать и другие IT-специалисты, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. Голикова сообщила о росте числа работников неполного дня

"Средняя рыночная зарплата системного архитектора в Москве составляет 320 тысяч рублей в месяц, а максимальная достигает 600 тысяч в месяц. Java-программист в среднем зарабатывает 270 тысяч в месяц, а максимально в Москве – 500 тысяч рублей в месяц", — выяснили аналитики сервиса.

По их данным, зарплатные максимумы DevOps-инженера и PHP-программиста составляют 450 тысяч рублей в месяц, а средние зарплаты составляют 250 тысяч и 230 тысяч рублей соответственно. Специалист по информационной безопасности в среднем зарабатывает 180 тысяч рублей в месяц, а зарплатный максимум составляет 270 тысяч рублей.

При этом аналитики не фиксируют резкий рост числа резюме разработчиков – компании стремятся сохранить в первую очередь программистов, которых будет сложнее и дороже нанимать, если работодатель предпримет резкие действия. Скорее, по их словам, можно отметить, что на рынок выходят менеджеры по продажам и сопровождению IT-продуктов.

"Роста зарплатных ожиданий у разработчиков мы тоже не видим, однако в первые две недели с начала спецоперации (России на Украине — ред.) у части соискателей изменились пожелания к потенциальному работодателю: например, выросло число желающих работать за границей или получать зарплату в долларах", — добавили аналитики.