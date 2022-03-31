МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В США 31 марта на встрече руководства американских технологических компаний с чиновниками правительства будут обсуждаться возможности блокировки новых устройств на Android и iOS, если они активируются в России, пишут "Известия" со ссылкой на представителей российской IT-отрасли. Эксперт рассказал, как санкции против России скажутся на агросекторе ЕС

По информации аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сейчас шансы на такое решение 50 на 50.

Как подчеркнул генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, еще в конце февраля мало кто из представителей отрасли верил в реальность большинства таких решений. Поэтому, по его мнению, в сложившейся ситуации возможны любые риски.

"Но ситуация с ограничением активации купленных в России смартфонов — это другое дело. Покупатель платит за устройство с четко оговоренным набором функций. Попытка снизить их количество может привести к судебным разбирательствам пользователей с вендорами и поставщиками услуг", — сказал он.

Высокопоставленный менеджер IT-компании, хорошо знакомый с западными бизнес-практиками, пояснил, что практика отношений американских деловых кругов с властями обычно не предполагает встреч в таком формате.

Другой собеседник издания уверен, что на работу смартфонов, уже законтрактованных и отгруженных в России, не будет налагаться никаких ограничений.

По словам Муртазина, уже активированным устройствам в России ничего не грозит. "Все проданные и уже используемые устройства "окирпичить" нельзя. Точнее, технически это возможно, но на это вряд ли кто-то пойдет", — отметил он.