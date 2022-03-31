Эксперты IT-отрасли: вероятность блокировки новых устройств на Android и iOS в России — 50 на 50
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В США 31 марта на встрече руководства американских технологических компаний с чиновниками правительства будут обсуждаться возможности блокировки новых устройств на Android и iOS, если они активируются в России, пишут "Известия" со ссылкой на представителей российской IT-отрасли.
По информации аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сейчас шансы на такое решение 50 на 50.
Как подчеркнул генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, еще в конце февраля мало кто из представителей отрасли верил в реальность большинства таких решений. Поэтому, по его мнению, в сложившейся ситуации возможны любые риски.
"Но ситуация с ограничением активации купленных в России смартфонов — это другое дело. Покупатель платит за устройство с четко оговоренным набором функций. Попытка снизить их количество может привести к судебным разбирательствам пользователей с вендорами и поставщиками услуг", — сказал он.
Высокопоставленный менеджер IT-компании, хорошо знакомый с западными бизнес-практиками, пояснил, что практика отношений американских деловых кругов с властями обычно не предполагает встреч в таком формате.
Другой собеседник издания уверен, что на работу смартфонов, уже законтрактованных и отгруженных в России, не будет налагаться никаких ограничений.
По словам Муртазина, уже активированным устройствам в России ничего не грозит. "Все проданные и уже используемые устройства "окирпичить" нельзя. Точнее, технически это возможно, но на это вряд ли кто-то пойдет", — отметил он.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220331/836548924.html