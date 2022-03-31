МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Средняя скорость мобильного интернета в России продолжает снижаться: в феврале показатель опустился до 21,1 мегабайта в секунду с ноябрьских 21,7 мегабайта в секунду, сообщается в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Эксперт рассказал, будет ли ограничен безлимитный домашний интернет

"ИАА TelecomDaily зафиксировало очередное снижение средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE — с момента их запуска в России в 2011-2012 годах. Если в ноябре 2021, по данным агентства, средняя скорость мобильного интернета в сетях большой четвёрки (МТС, "Мегафон", "Вымпелком", Tele2) составляла 21,7 Мб/сек, то в феврале 2022 данный показатель снизился до 21,1 Мб/сек", — говорится в исследовании.

Отмечается, что самым быстрым среди операторов "большой четверки", как и в 2021 году, оказался мобильный интернет "Мегафона" (средняя скорость по всей территории страны — 33,2 мегабайта в секунду). По средней и максимальной скорости передачи данных компания по-прежнему опережает три другие сети на 70% и более. Средняя скорость у МТС — 19,2 мегабайта в секунду. К нему вплотную подошел "Вымпелком" с 18,7 мегабайта в секунду, а за ним Tele2 – 14,2 мегабайта в секунду.

Эксперты агентства считают, что основной причиной замедления средней скорости сети, как и раньше, является рост трафика. К сложностям, имеющим естественную природу, в этом году добавляются и санкции, способные ограничить или даже остановить модернизацию значительной части сетевой инфраструктуры. Специалист объяснил, что будет, если отключат интернет

"Часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Но вот остальное оборудование, позволяющее предоставлять качественные услуги, нуждается в постоянной модернизации. Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson… Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты — это вопрос", — заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, в более выигрышном положении находятся сети, построенные на оборудовании китайской Huawei. "Скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена также вырастет. Все это негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и, следовательно, получают выручку в рублях. Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний", — заключил Кусков.

В целом объем трафика в мобильных сетях за полгода (с июля 2021 года по март 2022) вырос на 23%, а за два года — почти на 80%. Именно в этот период "четверка" запустила сети LTE-A. Однако дальнейшего технологического роста скоростей уже не последует вплоть до внедрения 5G, которого на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, уверены в TelecomDaily.