МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Американская Microsoft Corp. продолжит сотрудничать с российскими клиентами, против которых не введены санкции, в том числе с больницами и школами, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо президента компании Брэда Смита (Brad Smith).

"Брэд Смит в этом месяце написал лидеру Украины письмо с четким посланием: несмотря на призывы Киева разорвать все связи с Россией, гигант программного обеспечения США продолжит свое существование и ведение бизнеса в стране с клиентами, не попавшими под санкции, включая школы и больницы", — пишет агентство.

Вместе с тем, по информации агентства, Смит проинформировал Владимира Зеленского, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о прекращении "каких-либо текущих услуг и поддержки" в России, чтобы двигаться "в ногу с их санкциями и другими экономическими целями".

Агентство отмечает, что решения о продолжении работы в России также придерживаются немецкий и американский производители программного обеспечения SAP и IBM.

Американская Microsoft Corp, основанная в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом, специализируется на разработке программного обеспечения. В частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.