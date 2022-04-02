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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220402/836572937.html
Песков сообщил о том, что он установил VPN
Технологии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" о том, что установил себе VPN-сервис. Он подчеркнул, что в России это не запрещено. "Ну... ПРАЙМ, 02.04.2022
технологии, новости, vpn
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" о том, что установил себе VPN-сервис. Он подчеркнул, что в России это не запрещено.
"Ну конечно (установил VPN — ред.), почему нет. Это не запрещено", — отметил он.