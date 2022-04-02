МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" о том, что установил себе VPN-сервис. Он подчеркнул, что в России это не запрещено.

"Ну конечно (установил VPN — ред.), почему нет. Это не запрещено", — отметил он.