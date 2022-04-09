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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220409/836626043.html
МИД: YouTube подписал себе приговор
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YouTube подписал себе приговор, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее стало известно, что Google заблокировал YouTube-канал... ПРАЙМ, 09.04.2022
технологии, новости, мид рф, youtube, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. YouTube подписал себе приговор, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Ранее стало известно, что Google заблокировал YouTube-канал российской Госдумы "Дума ТВ". Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ.
"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал", — заявила Захарова в своем Telegram-канале.
Он призвала российских блогеров сохранять контент и как можно скорее переносить его на отечественные платформы.
Сенатор Андрей Клишас также считает, что американский сервис видеохостинга "идёт к тому, чтобы стать в России вне закона". "Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор", — написал Клишас в Telegram.
Ранее Роскомнадзор заявил, что не будет иметь оснований для введения новых ограничительных мер в отношении YouTube, если видеохостинг выполнит требования российского законодательства.