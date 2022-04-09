МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. YouTube подписал себе приговор, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Роскомнадзор "наказал" за нарушения шесть ресурсов Google

Ранее стало известно, что Google заблокировал YouTube-канал российской Госдумы "Дума ТВ". Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ.

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал", — заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Он призвала российских блогеров сохранять контент и как можно скорее переносить его на отечественные платформы.

Сенатор Андрей Клишас также считает, что американский сервис видеохостинга "идёт к тому, чтобы стать в России вне закона". "Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор", — написал Клишас в Telegram.

Ранее Роскомнадзор заявил, что не будет иметь оснований для введения новых ограничительных мер в отношении YouTube, если видеохостинг выполнит требования российского законодательства.