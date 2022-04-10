ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вошедший недавно в совет директоров Twitter, предложил дать всем обладателям платной подписки Twitter Blue галочку верификации. Акции Twitter подскочили в цене на 28% после слов Илона Маска

"Каждый, у кого оформлена подписка на Twitter Blue (то есть платит 3 доллара в месяц), должен получить галочку аутентификации", — написал Маск в Twitter. Он добавил, что галочка платного подписчика должна отличаться от галочки "публичного лица" или "официального аккаунта".

На вопрос об изменении стоимости оплаты подписки за пределами США Маск ответил, что стоимость Twitter Blue должна быть пропорциональна доступности и в местной валюте, а также предположил о возможности введения оплаты криптовалютой Dogecoin.

Ранее Маск сообщил Комиссии по ценным бумагам США о владении 9,2% акций Twitter, после этого бумаги соцсети подскочили на предторгах на 28%.

В ноябре прошлого года сервис микроблогов Twitter запустил платную подписку Twitter Blue для пользователей в США и Новой Зеландии. Пользователям платной версии сайта будут доступны чтение страниц новостных изданий в Twitter без рекламы, быстрый просмотр наиболее популярных твитов за последние 24 часа, эксклюзивные иконки и красочные темы, а также возможность настраивать свою панель навигации в приложении. Вместе с тем обладатели подписки Twitter Blue будут иметь возможность получить ранний доступ к новым функциям, которые будет тестировать компания. Вдобавок обладатели платной подписки смогут загружать в Twitter видео продолжительностью до десяти минут.

Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.