МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Карты москвича с апреля стали выпускать с микросхемой российского производства, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. Мантуров рассказал о перспективах импортозамещения в России

"С апреля карту москвича начали выпускать с чипом российского производства. Это позволит сократить сроки изготовления карт и даст возможность обрести независимость от импортных микросхем. Социальные карты с отечественным чипом будут выпущены для всех, кто подал заявление на их получение с 15 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по карте с российской микросхемой, как и раньше, доступны скидки в аптеках, магазинах, кафе, медицинских и спортивных учреждениях, на автозаправках и в других точках, участвующих в программе лояльности. Сохранится также возможность получения соцсертификата. Подчеркивается, что новую карту нельзя привязать к банковскому счету, она не предназначена для оплаты услуг и покупок, получения стипендий, пенсий, соцпособий, перевода средств.

По словам гендиректора ГУП "Московский социальный регистр" Ивана Бутурлина, которые приводятся на сайте, качество российского чипа соответствует требованиям инфраструктуры приема бесконтактных карт в Москве и области.

"При этом мы проработали ряд мер, которые позволят горожанам пользоваться привычным банковским функционалом. Например, решается вопрос о продлении срока действия ранее выданных карт. Кроме того, планируется, что к 2023 году у карты появится виртуальная версия: ее можно будет использовать в том числе для оплаты покупок и получения выплат", — добавил Бутурлин.

Подчеркивается, что изменения коснутся только тех карт, которые выпускаются с апреля этого года. Для карт, произведенных ранее, банковское приложение продолжает действовать. Их по-прежнему можно использовать для оплаты покупок и получать соцвыплаты.