МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Минэнерго России поддерживает идею легализации майнинговой деятельности в стране. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (ЕР).Он добавил, что ранее пакет предложений по регулированию криптовалютного рынка, сформулированный им вместе с коллегами, был направлен в министерство по итогам совещания на площадке "Единой России". Эксперт объяснил, как Европа теперь будет получать российский газ

"В письме за подписью замминистра энергетики Павла Сниккарса говорится, что Минэнерго России поддерживает идею легализации майнинговой деятельности", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что Минэнерго уже обсуждает с Минфином модель налогообложения для майнеров и считает, что они должны потреблять электроэнергию по тарифу для "прочих" потребителей, а не по льготному тарифу для населения. "Иначе, по мнению Минэнерго, будет создаваться дополнительная нагрузка на бизнес, за чей счет субсидируется льготная цена", — добавил он.

Депутат также объяснил, что "Минэнерго видит определенные риски нарушения качественного и бесперебойного электроснабжения при массовом майнинге в жилых секторах – ведь при проектировании электрических сетей учитывается бытовой характер нагрузки, а деятельность бытовых майнеров серьезно увеличит нагрузку на таких участках сети".

Также Горелкин подчеркнул, что, тем не менее, по мнению министерства, эти негативные эффекты можно нивелировать, если майнинг будет квалифицирован как вид коммерческой деятельности, и будет создана соответствующая модель налогообложения.

"В любом случае, позицию Минэнерго нам предстоит обсудить на очередном совещании с участниками рынка – площадку по развитию блокчейна и криптовалют мы решили сделать постоянной", — пояснил он.