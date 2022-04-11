МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Центр технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) начал разработку аналога глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Представитель СПбГУ рассказал, что Центр технологий распределенных реестров начал работу над созданием децентрализованной международной системы межбанковских финансовых сообщений с использованием блокчейн-технологий. СМИ: Индия и Россия завершили работу над альтернативной SWIFT

Принцип создания этой системы предполагает, что каждая из стран-участниц хранит часть программного кода и базы данных, то есть является ее совладельцем, что полностью исключает риск неправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми сообщениями. При этом технологии распределенных реестров (в частности, блокчейн), выступают гарантом доступа к технологии, сохранности транзакций и открытости.

По оценке разработчиков, новый продукт центра технологий распределенных реестров СПбГУ позволит со временем отказаться от влияния SWIFT не только в России, но и в каждой стране-участнице. Как отмечают в СПбГУ, эта система является независимой и не может извлекать прямую финансовую выгоду, а также создавать ограничения для отдельной страны или организации.

"Решение даст всем участникам мировой банковской системы новый инструмент, который позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями. При этом банки смогут не опасаться негативных последствий, а государства смогут проводить более самостоятельную политику", — считает директор центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков, слова которого привели в пресс-службе вуза.

В СПбГУ отметили, что университет обладает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для создания аналога SWIFT и может объединить вокруг себя других участников рынка в рамках консорциума. Центр технологий распределенных реестров СПбГУ готов исполнять роль технического оператора новой системы обмена финансовыми сообщениями.

По оценке специалистов вуза, несмотря на быстрое развитие соответствующих технологий, в настоящее время не существует абсолютно независимого и прозрачного способа передачи денег между странами и континентами.

"Банком России с 2015 года разработана собственная альтернативная система передачи финансовых сообщений. Альтернатива SWIFT существует и в Китае. К сожалению, ни одна из подобных систем не решает вопрос доверия к ней всех участников", — заключают в СПбГУ.