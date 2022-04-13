МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Защита российских пользователей Netflix подала в суд коллективный иск к стриминговому сервису с требованием компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе адвокатского бюро "Чернышев, Лукоянов и партнеры". Мобильное приложение Сбербанка в больше нельзя скачать в Google Play

Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил "приостановить работу" в России из-за ситуации вокруг Украины.

"Сегодня адвокатское бюро, представляющее интересы пользователей Netflix, подало в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix. Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов рублей", — сказали в пресс-службе.

Старший партнер бюро Константин Лукоянов пояснил РИА Новости, что пока в группе истцов 20 человек — это необходимое число для коллективного иска.

"Но сейчас в работе еще около 100 заявок, процесс присоединения истцов продолжается и будет продолжен даже в процессе рассмотрения иска в суде", — сказал адвокат.