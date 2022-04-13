МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Санкции США и других западных стран в отношении России оказали влияние на сроки реализации авиационных проектов "Ростеха", и для полного импортозамещения и испытаний понадобится дополнительное время. Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов. Путин оценил последствия отказа Запада от нормального сотрудничества

"Последние санкционные пакеты со стороны США и западных стран оказали влияние на сроки реализации наших перспективных проектов в области авиации, поскольку они разрабатывались в иных международно-политических и экономических условиях. Дополнительное время потребуется для проведения полного импортозамещения и необходимых испытаний новых систем и оборудования", — отметил он, выступая в Совете Федерации.

Он также отметил, что первые шесть серийных самолетов МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году.

Помимо этого, глава "Ростеха" рассказал, что производство импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) начнется в 2024 году, планируется ежегодно выпускать 20 самолетов с отечественным двигателем ПД-8, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета "Сухой Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук ежегодно", — сказал он, выступая в Совете Федераций.

Глава ОАК Юрий Слюсарь на минувшей неделе говорил, что первый полет отечественного самолета SSJ100 с российским двигателем ПД-8 состоится в первом квартале 2023 года.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенного SSJ New.