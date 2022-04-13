МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг телекоммуникационного холдинга Veon (владеет российским "Вымпелкомом") на уровне "ССС+" и отозвало его, сообщает агентство. S&P понизило рейтинг России

"Оператор связи Veon подтвержден на уровне "CCC+", рейтинг впоследствии отозван из-за запрета ЕС", — говорится в сообщении.

Решение об отзыве последовало вслед за запретом ЕС присваивать рейтинги организациям и компаниям, учрежденным и работающим в России.

Агентство сообщает, что подтверждение рейтинга на уровне "CCC+" произошло из-за значительной зависимости компании от РФ, не смотря на то, что материнская Veon находится в Нидерландах и имеет достаточный запас ликвидности.

Также S&P по-прежнему считает, что Veon готова и способна погасить свои долговые обязательства в течение следующих 12 месяцев, но в меняющихся условиях ее технические возможности по выплате долга и процентов могут быть ограничены в ближайшем будущем, добавляется в сообщении.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".