МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Европа в итоге сама пострадает от инициированных ею санкций против "Роскосмоса" больше, чем российская корпорация. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью, которое он дал белорусскому телеканалу ОНТ. Рогозин также добавил, что после периода ограничений наступит период восстановления отношений, но Западу договариваться придется уже на российских условиях. Рогозин не исключил переход на обслуживание МКС за рубли

"Уверен, что в той или иной форме сотрудничество восстановится, но оно восстановится уже с другими акцентами. Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную. И когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях", — отметил генеральный директор "Роскосмоса".

Он также подчеркнул, что санкции — это пушка, которая стреляет в две стороны.

"В кого больше попадет снарядов? С моей точки зрения, Европа, которая инициировала эти санкции, пострадает больше, чем "Роскосмос", — подчеркнул Рогозин.

Глава "Роскосмоса" также заметил, что российская сторона потеряет "время с точки зрения реализации каких-то мечтаний наших энтузиастов космоса по реализации миссий в дальнем космосе".

Однако он подчеркнул, что "с точки зрения наших национальных программ все будет реализовано в те сроки, как это должно было быть".

Рогозин также заявил, что профессионалы в космической сфере на Западе понимают, что происходит безумие, а разрыв связей с "Роскосмосом" — "это ужасно". Он отметил, что знает таких людей в и в NASA, и в SpaceX, в европейских странах. Медведев: Европе нужен дефолт России, а не мир на Украине

"Это разрушает их собственные планы, надежды и мечты. Они понимают, что это непростительные действия бюрократов. Ведь те, кто объявляет санкции, на самом деле к космосу не имеют никакого отношения. Это какие-то анонимные дядьки в Европейской комиссии. Не поймешь, кто они были по своему образованию… Они еще и коррупционеры… И вот когда пришла возможность отыграться на России и Беларуси, они делают это с удовольствием, потому что понимают, что это отводит от них какие-то атаки против их собственных преступных деяний", — подчеркнул глава "Роскосмоса".

После того, как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обратился к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. По словам Рогозина, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).