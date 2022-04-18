МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты от зарубежных DDoS-атак, передает Forbes, ссылаясь на источники в ведомстве. В Сбербанке рассказали о попытках украинских мошенников обокрасть россиян

Согласно информации, идея возникла после того, как российские компании не смогли справиться с массовыми хакерскими атаками, нахлынувшими из-за рубежа после начала спецоперации РФ на Украине.

Как выяснило издание, национальная система будет создана на базе оборудования, применяемого для исполнения закона о суверенном интернете. Само оборудование будет модернизировано.

Реализовать инициативу можно и на действующем DPI-оборудовании, однако есть сомнения, получится ли масштабировать такую систему на все каналы связи, рассказал эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий. По его словам, система не справляется с большими объемами "мусорного" трафика, поступающего на сайты от хакеров.

Еще одна трудность связана с большими затратами, которых требует обеспечение кибербезопасности. Лукацкий считает, что часть российских компаний остается без защиты именно из-за ее дорой стоимости. Кроме того, операторы связи могут не согласиться фильтровать "мусорный" трафик бесплатно на национальном уровне.