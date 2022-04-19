МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Немецкий производитель программного обеспечения SAP сворачивает все облачные операции в России и намеревается прекратить поддержку и обслуживание локальных продуктов, сообщила компания. Россиянам рассказали, что будет с ценами на бытовую технику и ноутбуки

В начале марта SAP сообщила о приостановке заключения новых контрактов в России, но заверяла, что продолжает поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля.

"В настоящее время мы сворачиваем все облачные операции в России…. Мы также объявляем о своем намерении прекратить поддержку и обслуживание наших локальных продуктов в России", — говорится в релизе.

При этом SAP уточнила, что действующие клиенты в России, использующие локальное программное обеспечение, по-прежнему смогут пользоваться своими продуктами.

SAP отметила, что данные в центрах обработки данных принадлежат клиентам, поэтому компании. не попавшие под санкции, могут выбрать: удалять свои данные или переносить их в центр обработки данных за пределами России.

В отношении локальных продуктов SAP также рассматривает несколько вариантов исполнения решения о прекращении поддержки и обслуживания, но не уточнила какие именно.