МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Вакансия веб-разработчика в Калининграде оказалась самой высокооплачиваемой в рейтинге городов России с населением до 500 тысяч жителей, согласно исследованию ресурса SuperJob, с которым ознакомилось РИА Новости. Аналитики сравнили зарплаты россиян и средние платежи по ипотеке

"Самое высокооплачиваемое предложение в подборке этого месяца – вакансия Frontend developer в Калининграде, которому готовы платить более 150 тысяч рублей", — говорится в результатах исследования.

Сервис проанализировал 22 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

В Мурманске и Калуге в топе наиболее высокооплачиваемых предложений оказались вакансии врачей – им готовы платить более 90 тысяч рублей. В Вологде и Якутске в топ вошли вакансии главного инженера проекта, 101 тысяча рублей, и дорожного мастера, 90 тысяч рублей.

В Твери среди лучших по оплате – 70 тысяч рублей — технолог чайного производства, в Архангельске – инженер-сметчик, 60 тысяч рублей. В Смоленске главному агроному готовы платить 130 тысяч рублей, в Туле ищут геолога со ставкой от 60 тысяч рублей.