МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Акции американского стримингового сервиса Netflix дешевеют на 25,7% на предторгах после того, как компания сообщила о снижении на 200 тысяч количества платных подписчиков в прошлом квартале после ухода из РФ, следует из пресс-релиза компании и данных торгов. Японская Toshiba приостанавливает сотрудничество с Россией

Суммарное число платящих подписчиков Netflix в мире, с учетом новичков, в первом квартале составило 221,64 миллиона, что на 200 тысяч меньше, чем в четвертом квартале 2021 года. Такое снижение стало первым с 2011 года.

Netflix, в частности, заявил, что только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил "приостановить работу" в РФ из-за ситуации вокруг Украины. Компания также прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 миллиона по итогам текущего квартала.

Чистая же квартальная прибыль Netflix снизилась в годовом выражении на 6,4%, до 1,597 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,53 доллара после 3,75 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период составила 7,868 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 9,8%.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.