МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ряд крупных инвестиционных компаний отказывается финансировать предложение Маска о покупке Twitter за 43 миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Эксперт предположил, зачем Илону Маску понадобился Twitter

"Илон Маск с заявкой на 43 миллиарда долларов на приватизацию Twitter изо всех сил пытается привлечь интерес со стороны нескольких крупных организаций, обладающих достаточной финансовой мощью, чтобы осуществить такой крупный выкуп с использованием заемных средств… Blackstone Group, Vista Equity Partners и Brookfield Asset Management, крупнейшие частные инвестиционные группы, отказались от предоставления финансов на выкуп", — сообщает издание.

Издание уточняет, что компании отказывают в финансировании из-за опасений того, что Twitter не сможет стать более прибыльной социальной сетью. Более того, многие потенциальные кредиторы обеспокоены желанием Маска способствовать большей свободе выражения мнений на платформе, так как это может повлечь за собой риски для бизнеса Twitter, сделав его менее привлекательным для размещения рекламы — основного источника дохода социальной сети.

Маск 4 апреля сообщил, что стал владельцем 9,2% акций Twitter. В прошлый четверг он заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за бумагу, то есть с премией почти в 40%. Чуть позже Twitter заявил, что рассмотрит предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.

Впоследствии совет директоров Twitter принял план "защиты прав акционеров", при котором если любое лицо приобретает долю от 15% в Twitter и это не было одобрено советом директоров, у других акционеров будет возможность покупки дополнительных бумаг Twitter вдвое дешевле текущей рыночной стоимости.