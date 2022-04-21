МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российские специалисты разработали "Антиспланк" — аналог ранее ушедшего с рынка страны Splunk — американского ПО по обработке машинных данных, отечественный вариант будет интуитивно понятен специалистам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы НТИ. Фонд развития промышленности получит новые средства на импортозамещение

Splunk ушла из РФ еще в феврале допандемийного 2019 года — приостановила продажи своих софта и услуг российским компаниям. При этом в течение некоторого времени прямой необходимости замены этому американскому ПО не было — техподдержка уже приобретенных продуктов и сервисов продолжала работать. Сейчас же компания отключила эту функцию и закрыла доступ к своим сайтам с территории РФ.

"Отечественные разработчики создали продукт, импортозамещающий американское ПО Splunk… WDS-Platform — и предложили программу "Антиспланк", — говорится в сообщении. Там же добавляется, что WDC-Platform и ее продукты входят в реестр отечественного ПО, что исключает санкционные и регуляторные риски. Программа "Антиспланк" позволит минимизировать сроки перехода на отечественное ПО — входящие в нее отечественные программные продукты применяются в том числе в сферах оптимизации бизнес-процессов, управления IT-мощностями и прогнозирования аварий.

"После прекращения продаж и оказания услуг технической поддержки на территории РФ многими зарубежными производителями программного и аппаратного обеспечения возникает потребность в замене широкого спектра иностранных продуктов на российские или open-source аналоги", — говорит руководитель направления инновационных проектов компании-разработчика платформы Isgneuro, член рабочей группы НТИ "Нейронет" Владимир Статут.

Он добавляет, что "Антиспланк" позволяет с минимальными затратами реализовать подключение любых типов источников событий, собрать данные, обеспечить их качество, проанализировать их с помощью встроенных в платформу алгоритмов машинного обучения. Кроме того, по его словам, за счет использования простого языка запросов к данным, обратно совместимого с тем, который использовался в Splunk, переобучение IT-специалистов практически не потребуется.

"Отечественная платформа обойдется российским компаниям значительно дешевле, чем западные аналоги. WDC-Platform имеет open-source лицензию и свободно распространяется. При ее использовании заказчик оплачивает только стоимость технической поддержки, которая определяется на основе среднесуточного объема получаемых платформой данных", — цитирует пресс-служба НТИ Статута.