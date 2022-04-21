МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Мощное электронно-вычислительные машины продолжат свою работу в РФ, несмотря на технические ограничения из-за санкций, в течение трех лет, заявил РИА Новости руководитель Центра компетенций НТИ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков. В России создали замену американскому ПО по обработке машинных данных

"С суперкомпьютерами и высокопроизводительными вычислительными системами ситуация сложнее, но и на них, несмотря на ограничения, можно будет спокойно работать еще минимум три года", — сказал эксперт. Это касается и самого мощного суперкомпьютера в системе Минобрнауки с общей производительностью более 4,5 петафлопс.

Создание новой киберинфраструктуры пока не является важным вопросом. Лицензии на зарубежное ПО все еще продолжают работать, даже несмотря на уход западных компаний с российского рынка.

Это означает, что у России еще есть время на поиск новых партнеров по импорту высокотехнологичного оборудования. По мнению Боровкова, таким партнером может стать Китай.

"Китайские компании-партнеры готовы нам нужную технику поставлять. Конечно, изменились транспортно-логистические маршруты, то, что поставлялось за два месяца, будет идти три-четыре и будет стоить дороже", — утверждает эксперт.

ЕС в начале апреля ввел новый пакет санкций в отношении РФ в связи с операцией по демилитаризации Украины. В частности, запрещается экспорт квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения. До этого, 27 февраля, крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC присоединился к международным санкциям против технологического сектора России.