МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российские цифровые программы SpaceTeam и FortMonitor, предназначенные для мониторинга и хранения данных о транспорте, успешно замещают белорусскую компанию Gurtam — популярность этих отечественных сервисов с момента выхода из рынка РФ зарубежного разработчика выросла вдвое, рассказали РИА Новости эксперты НТИ AutoNet. В России нашли способ удешевить ремонт иномарок

Gurtam сообщила о своем уходе с российского рынка в начале марта. Компания уточняла, что приостанавливает на территории РФ продажу своих программных платформ Wialon (предназначена для спутникового мониторинга транспорта) и flespi (предназначена для подключения устройств к телематической и нескольким другим видам систем). При этом, как сообщают в пресс-службе НТИ со ссылкой на данные Omnicomm, в прошлом году на Wialon приходилось 48% всей абонентской платы телематического рынка РФ.

В НТИ поясняют, что экосистема SpaceTeam используется для контроля перевозок пассажиров в автобусе, для грузоперевозок, помогает находить нарушения в ТО, а также предупреждает аварийные ситуации. В свою очередь терминалы компании Fort Telecom позволяют отследить расход топлива и сформировать отчеты о передвижениях транспорта, кроме того, они используются не только в сфере грузоперевозок, но и в сельскохозяйственной промышленности.

"С марта 2022 года количество обращений в нашу компанию выросло на 25-30%, речь идет об обращениях по программным платформам", — приводятся в релизе слова генерального директора SpaceTeam Алексея Смятских.

"FortMonitor вырос вдвое в объемах продаж после ухода Gurtam. С момента объявления о сворачивании их деятельности к нам обратилось 192 компании-системных интегратора мониторинга транспорта с запросом перехода на FortMonitor. Объем ежемесячных подключений вырос в 3,5 раза", — цитирует пресс-служба НТИ директора по развитию Fort Telecom (компании-разработчика FortMonitor) Владимира Макарченко.

В НТИ заключили, что "Gurtam успешно импортозамещают проекты российских компаний со схожим функционалом".