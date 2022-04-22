МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Бурный рост трафика в мессенджере Telegram за последний месяц прекратился, его объемы в период с 20 марта по 20 апреля выросли на 5%, следует из исследования "Билайна", результаты которого есть у РИА Новости. Telegram хотят обязать соблюдать закон "о приземлении"

Исследование проводилось на основе трафика абонентов "Билайн" во временной промежуток с 20 марта по 20 апреля.

"Трафик Telegram за последний месяц стабилен. Бурный рост прекратился, пики держатся на стабильном уровне с колебаниями в течение недели, оставаясь в целом на одном уровне. Пики потребления, как правило, приходятся на середину недели", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что объем трафика мессенджера за указанный период вырос на 5%.

По данным оператора, 24 февраля трафик мессенджера в Москве вырос в 1,5 раза по сравнению со средними дневными показателями в предшествующие две недели.