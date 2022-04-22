МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Трафик в мобильных приложениях Spotify, Deezer и YouTube Music суммарно в России снизился более чем на треть в первые две недели апреля по сравнению со второй половиной марта, говорится в исследовании сотового оператора "Мегафон", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Билайн" проанализировал рост трафика мессенджера Telegram

Аудиостриминговый сервис Spotify в начале апреля сообщал, что полностью приостанавливает работу в России. Кроме того, в РФ, как проверял ранее корреспондент РИА Новости, приложение Spotify недоступно в App Store и Google Play. Интернет-сервис передачи музыки Dezeer в начале марта приостановил доступ для пользователей без подписки из РФ. YouTube в марте отключил премиум-подписку в России.

"С 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify, Deezer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Трафик в этих сервисах начал снижаться уже в начале месяца", — выяснили специалисты.

"По данным Variety, Россия представляет 1% дохода Spotify", — прокомментировала РИА Новости автор Telegram-канала про музыкальную индустрию Женя Муродшоева. Она добавила, что, согласно недавнему отчету Spotify, общая аудитория сервиса достигает по всему миру 400 миллионов подписчиков. По мнению Муродшоевой, выход Spotify из рынка РФ, ввиду обозначенных данных, не окажет на компанию существенного влияния.

В исследовании "Мегафона" уточняется, что россияне, ищущие аналог ушедшим с рынка РФ сервисам, чаще всего выбирают "Яндекс.Музыку" — за отчетный период процент регистраций в этом мобильном приложении увеличился на 15%. На втором месте по приросту показателя расположилась платформа "VK Музыка" — прирост пользователей составил 10%, на третьем — сервис "Звук" (входит в экосистему Сбербанка, прирост — 2%). "Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем", — заключают специалисты.