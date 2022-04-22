МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Российское программное обеспечение в области искусственного интеллекта готово замещать иностранные аналоги — платформа iPavlov уже переводит работу своих цифровых ассистентов на собственное ядро, рассказал РИА Новости директор по разработке прикладного программного обеспечения Центра Компетенций НТИ по направлению "Искусственный интеллект" Лоран Акопян. Эксперты рассказали об импортозамещении ПО в сфере транспорта

"В 2022 году компания планирует полностью заменить зарубежных конкурентов (Google Dialog Flow, IBM Watson Assistant, Amazon Lex, Bots Platform) в России, переведя работу цифровых помощников на собственное ядро iPavlov Core, основанное на DeepPavlov", — сказал Акопян.

В начале проект iPavlov существовал лишь в виде NLP-библиотеки DeepPavlov – каталога инструментов по обработке больших объемов текста с их последующей трансформацией в диалоговые системы и цифровых ассистентов для бизнес-коммуникации с клиентами (чат-боты на сайтах). На ней и основано ядро. С момента создания библиотеки в 2018 году общее количество ее загрузок превысило 350 тысяч, основные клиенты – компании из США, Китая и Европы.

Эксперт добавляет, что российское ПО имеет универсальную структуру ядра и возможность расширения функционала системы без увеличения операционных расходов внутри корпораций.

"Совокупные инвестиции на импортозамещение для российского рынка компания оценивает в размере около 700 миллионов рублей в течение следующих трёх лет. Компания рассчитывает на государственные субсидии, учитывая ключевую роль, которую она сыграет в переходе российских предприятий на отечественные ИТ-системы, с использованием авторских технологий машинного обучения и анализа больших данных", — отметил эксперт.